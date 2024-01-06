"Чебурашка" и "Вызов" - в чем разница фильмов, вызвавших информационный ажиотаж?

АС

Александр Сысоев

Полностью согласен с автором. А в Пересильд я просто влюбился и как в актрису, и как в женщину. Все в них органично, естественно и по женски тепло. Вы обратили внимание на неудачные личные судьбы великих актрис: Раневской, Гурченко ... А все потому, что для них актерская судьба была важнее материнской. А Пересильд счастливая мама.... Чего не хватает в нашей жизни и в нашем кино. Почему о Пересильд, а не о "Вызове"? Потому что сыграй Юля хреново, т.е. сусально лживо, и не было бы прекрасной кинокартины.