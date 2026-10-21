Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате в начале следующего месяца. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина спецпосланнику главы США Стиву Уиткоффу.
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