Как выбрать хорошие саженцы и не попасться на обман продавцов: советы агрономов

Выбор саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов дело ответственное, ведь сажают их не на один год. Проблем с предложением саженцев нет, купить их не проблема, но иногда приобретение не радует из-за низкого качества.
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