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Как самостоятельно проверить техническое состояние автомобиля

Как самостоятельно проверить техническое состояние автомобиля

Итак, Вы выбрали автомобиль, проверили его историю и договорились с продавцом о просмотре. Теперь важно правильно оценить техническое состояние автомобиля, для этого наши эксперты подготовили несколько советов Совет 1.

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