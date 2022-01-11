Как самостоятельно проверить техническое состояние автомобиля

Итак, Вы выбрали автомобиль, проверили его историю и договорились с продавцом о просмотре. Теперь важно правильно оценить техническое состояние автомобиля, для этого наши эксперты подготовили несколько советов Совет 1.
Популярные статьи
- Вместо Lada Vesta sw Cross за 1.2 миллиона | Европейский кросс-универсал с надёжным турбодизелем и полным приводом
- По трамвайным рельсам от Михалково до «Дмитровской». Часть 1-я
- Моторист на сто "перекристился", когда увидел что я купил 5ти минутку к маслу для его замены. 5 дельных советов для работы двс
Свежие комментарии