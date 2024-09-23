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ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки

ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки

Индийский флот намерен обзавестись вторым авианосцем, построенным собственными силами. Соответствующее предложение командование ВМС готовится представить на рассмотрение Совета по оборонным закупкам военного ведомства.

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