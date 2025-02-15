В Сысерти презентовали городскую азбуку. Краевед Александр Савичев привёз из Соликамска идею городской азбуки и объединил вокруг себя команду местных журналистов и художников.
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В Сысерти презентовали городскую азбуку. Краевед Александр Савичев привёз из Соликамска идею городской азбуки и объединил вокруг себя команду местных журналистов и художников.
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