Гендиректор "Зенита" Медведев пошутил о переговорах с "Локомотивом" по Тикнизяну

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в интервью РИА Новости с иронией ответил на вопрос о переговорах по переходу защитника сборной Армении Наира Тикнизяна с московским "Локомотивом".
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