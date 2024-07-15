На фронт для бойцов СВО волонтеры из Казани отправят котов для борьбы с мышами

На передовую для военнослужащих СВО волонтеры из Казани отправят котов для борьбы с мышами. Об этом сообщил Владимир Малыгин, руководитель Военно-патриотического клуба «Легенда», во время телемарафона «Вступай в армию Победы!».
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