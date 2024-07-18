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Президент одобрил — конвейер наготове: Уже в сентбяре Автоваз запустит производство нового седана

Президент одобрил — конвейер наготове: Уже в сентбяре Автоваз запустит производство нового седана

АвтоБольше по теме Приветствую, товарищи. Все мы грезим о том, чтобы наш горячо любимый волжский автомобильный завод вернул себе былую славу, когда машины стоили недорого, с достаточно неплохим качеством, а рабочие, которые выпускали машины тоже были довольны свои делом и гордились тем местом, на котором они находятся.

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