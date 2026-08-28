Григоренко запустил горячую линию для поддержки ИИ-технологий

Россия запустила горячую линию для бизнеса по поддержке ИИ-технологий. Инициатива заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко направлена на сбор предложений по устранению барьеров и совершенствованию безопасности систем искусственного интеллекта.
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