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Царьград

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Григоренко запустил горячую линию для поддержки ИИ-технологий

Григоренко запустил горячую линию для поддержки ИИ-технологий

Россия запустила горячую линию для бизнеса по поддержке ИИ-технологий. Инициатива заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко направлена на сбор предложений по устранению барьеров и совершенствованию безопасности систем искусственного интеллекта.

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