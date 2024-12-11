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Посол рассказал, почему Босния и Герцеговина не вступает в НАТО

Посол рассказал, почему Босния и Герцеговина не вступает в НАТО

Босния и Герцеговина (сокращенно БиГ) не вступает в НАТО из-за Республики Сербской. Именно это образование в составе БиГ препятствует вступлению страны в НАТО, заявил РИА Новости посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

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