Посол рассказал, почему Босния и Герцеговина не вступает в НАТО

Босния и Герцеговина (сокращенно БиГ) не вступает в НАТО из-за Республики Сербской. Именно это образование в составе БиГ препятствует вступлению страны в НАТО, заявил РИА Новости посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.