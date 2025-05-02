Кабмин намерен взимать налоги с украинцев, продающих подержанные вещи через онлайн-платформы

В конце апреля правительство Украины одобрило законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Rozetka, Prom и другие.
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