Кабмин намерен взимать налоги с украинцев, продающих подержанные вещи через онлайн-платформы

В конце апреля правительство Украины одобрило законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Rozetka, Prom и другие.