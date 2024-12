Оружие в Kingdom Come: Deliverance 2, DLC для Wartales, трейлер «Хроники Миртаны: Архолос» 2.0…В новом видео по Kingdom Come: Deliverance II Warhorse рассказала об оружии в игре, Veewo Games анонсировала двухмерный рогалик Neon Abyss 2, создатели глобальной модификации «Хроники Миртаны: Архолос» для Gothic 2 представили новый тизер расширенной версии мода, коллектив Wholesome Games провёл презентацию ламповых инди-игр, для Wartales вышло 4-е DLC The Skelmar Invasion, Dreams Uncorporated выкатила геймплейный трейлер ролевого приключения источник#Warhorse.