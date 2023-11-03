Выручка криптобиржи Coinbase за третий квартал достигла впечатляющего роста

Coinbase превзошла ожидания финансовых результатов за третий квартал. Популярная криптобиржа Coinbase представила финансовые результаты за III квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на снижение объема торгов.
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