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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Хоккей – наша национальная гордость, спорт, который объединяет людей, все регионы великой России. Не хотел бы обижать другие виды, но хоккей у нас в особом статусе»

Президент ФХР Владислав Третьяк подчеркнул особый статус хоккея в России в сравнении с другими видами спорта.

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