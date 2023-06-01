NBC News: бывший вице-президент Майк Пенс намерен 7 июня объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы США

Республиканец Майк Пенс, занимавший кресло вице-президента Соединенных Штатов с 2017-го по 2021 годы, намерен 7 июня объявить о выдвижении на должность американского лидера.
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