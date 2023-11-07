NYT: Влияние США на конфликты в Израиле и на Украине ограниченнее, чем кажется

Влияние Штатов на конфликты на Украине и в Израиле ограничен сильнее, чем кажется. Это связано с тем, что Америка играет роль главного оружейного поставщика в обоих регионах, пишет The New York Times (NYT).
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