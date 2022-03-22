Марко Верратти: «Доннарумма сожалеет об ошибке в игре с «Реалом», но не забывайте о Евро. Он один из лучших в мире»

Марко Верратти рассказал, что Джанлуиджи Доннарумма извинился за ошибку в матче с «Реалом». «ПСЖ» уступил мадридскому клубу со счетом 1:3 в ответном матче и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.