Загадки Египта: найдены десятки могил с таинственными артефактами

Захоронения были обнаружены на северном побережье Средиземного моря в городе Думьят. Впечатляющие древнеегипетские артефакты были найдены в захоронениях более чем 60 человек, рассказали в Министерстве туризма и древностей Египта.
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