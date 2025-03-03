Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии подсчитали ущерб от ядерного удара «Тополем»

В Британии подсчитали ущерб от ядерного удара «Тополем»

В Британии смоделировали ущерб от ядерного удара по столице российской бомбой «Тополь СС-25». Соответствующую карту, согласно которой город разделили на четыре зоны поражения, опубликовало британское издание Daily Express.

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