Мбаппе: Франция не провалилась на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что Франция не провалилась на чемпионате мира по футболу, несмотря на четвертое место, передает L'Équipe.
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