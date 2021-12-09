Путин подписал бюджет: утвердил сокращение расходов на экономику и медицину и рекордное повышение финансирования силовиков

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о федеральном бюджете на 2022-24 гг, в который заложено сокращение расходов на здравоохранение, экономику, социальную политику и рекордное за 10 лет увеличение… Ссылка на первоисточник .
Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о федеральном бюджете на 2022-24 гг, в который заложено сокращение расходов на здравоохранение, экономику, социальную политику и рекордное за 10 лет увеличение… Ссылка на первоисточник .
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