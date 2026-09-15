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Российские ученые из МИФИ разработали альтернативу GPS

Российские ученые из МИФИ разработали альтернативу GPS

Сотрудница кафедры компьютерных систем и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Дарья Маркова представила новое решение для навигации автомобилей без использования спутниковых сигналов.

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