Российские ученые из МИФИ разработали альтернативу GPS

Сотрудница кафедры компьютерных систем и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Дарья Маркова представила новое решение для навигации автомобилей без использования спутниковых сигналов.
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