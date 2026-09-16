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Аргументы недели

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В ЗСК обсудили, как усилить подготовку специалистов для местного самоуправления

В ЗСК обсудили, как усилить подготовку специалистов для местного самоуправления

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края сообщил о совещании в своих соцсетях. По его словам, развитие муниципалитетов остается одним из главных приоритетов, а кадровый вопрос напрямую влияет на благополучие всего региона.

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