Две релокантские истории

За сынком единственнвм потянулась. И квартиру для него продала. А те, кого вам не жалко, поглупели по возрасту, Вернулись, впали в доверчивое детство... А вам их не жалко. И мошенникам их не жалко.

ВераВерная

К 73 годам надо бы не только о кренделях небесных мечтать, но и сто раз прикинуть - куда ты лезешь, зачем, и чем тебе новая жизнь обернётся. Хоть как-то подстраховаться надо было. Мужа нет, на сЫночку понадеялась, а он вон оно как с матерью обошёлся - как ненужный хлам к российскому посольству отвёз, и живи, мамаша, как хочешь. А лучше - не живи. Хороший мальчик, правильно воспитанный...Россия как раз что могла сделала - подлечила, билет домой купила, пенсию не отобрала. А она хотела, чтоб с ней и дальше нянькались? Тогда только один путь - в богадельню. Да и там, насколько мне известно, за так никого не содержат.