Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Две релокантские истории

На   этой  неделе       активно  обсуждалось   две  релокантские   истории.  Героями   одной  истории  были   два  совсем  молодых  сопляка,  точнее,  сопляк и  соплюха;  а   героиней   второй  - старая  дура.

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Комментарии
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Владимир Петров
За сынком единственнвм потянулась. И квартиру для него продала. А те, кого вам не жалко, поглупели по возрасту, Вернулись, впали в доверчивое детство... А вам их не жалко. И мошенникам их не жалко.
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ВераВерная
К 73 годам надо бы не только о кренделях небесных мечтать, но и сто раз прикинуть - куда ты лезешь, зачем, и чем тебе новая жизнь обернётся. Хоть как-то подстраховаться надо было. Мужа нет, на сЫночку понадеялась, а он вон оно как с матерью обошёлся - как ненужный хлам к российскому посольству отвёз, и живи, мамаша, как хочешь. А лучше - не живи. Хороший мальчик, правильно воспитанный...Россия как раз что могла сделала - подлечила, билет домой купила, пенсию не отобрала. А она хотела, чтоб с ней и дальше нянькались? Тогда только один путь - в богадельню. Да и там, насколько мне известно, за так никого не содержат.
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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