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Царьград

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АО "Дальневосточная генерирующая компания" завершила ремонт на ТЭЦ

АО "Дальневосточная генерирующая компания" завершила ремонт на ТЭЦ

Специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания" завершили ремонт котла на ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке.

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