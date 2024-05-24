Первый день "Трофейного охотничьего форума" собрал около 700 посетителей

В городе Екатеринбурге продолжает свою работу "Трофейный охотничий форум. Урал 2024". Масштабная экспозиция посвящена охоте и всему, что с ней связано, проходит в Деловом выставочном центре Екатеринбурга (улица Куйбышева, д.