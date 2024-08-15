Умер основатель пилотажной группы «Соколы России» генерал Харчевский

Военный летчик-снайпер, основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский скончался на 75-м году жизни, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 15 августа в Telegram-канале.
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