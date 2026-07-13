Семак будет рад, если Соболев и Аугусто станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) высказался об игровых позициях нападающих Александра Соболева и Фелипе Аугусто, а также сравнил их с экс-футболистами сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном.