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Спорт Уик-Энд

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Семак будет рад, если Соболев и Аугусто станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун

Семак будет рад, если Соболев и Аугусто станут такой же связкой, как Дзюба и Азмун

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) высказался об игровых позициях нападающих Александра Соболева и Фелипе Аугусто, а также сравнил их с экс-футболистами сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

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