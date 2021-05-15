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Марков предупредил: США могут обмануть Россию по примеру гитлеровской Германии

Марков предупредил: США могут обмануть Россию по примеру гитлеровской Германии

ФБА «Экономика сегодня Байден заявил, что хочет обсудить на возможной встрече с Путиным борьбу с кибератаками.

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Владимир Тимофеев
А ведь по сути трудно с этим не согласиться.
Анатолий
США ненужна безопасность. США ради будущего долгосрочного выживание необходимо уничтожение России и разрушение её до состояния лоскутной, враждующей внутри себя, Африки. И США на своем пути к этой цели не остановятся и пойдут на ВСЁ.
Юрий Николаев
Абсолютно верное рассуждение. Этому недо государству под названием СШУ ( соединённые штаты убийц) нельзя доверять ни на йоту!!!
карла карлова
В этом и сомнения нет.
Любовь Кузьмина
Обманувший один раз, обманет и второй раз и третий раз. "Блажен тот, кто верует".
Ляля
Америка выстроена на убийстве и лжи!

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