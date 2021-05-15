Марков предупредил: США могут обмануть Россию по примеру гитлеровской Германии

Мир в котором мы живёмПолитикаМарков предупредил: США могут обмануть Россию по примеру гитлеровской Германии ФБА «Экономика сегодня Байден заявил, что хочет обсудить на возможной встрече с Путиным борьбу с кибератаками.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ТимофеевА ведь по сути трудно с этим не согласиться.АнатолийСША ненужна безопасность. США ради будущего долгосрочного выживание необходимо уничтожение России и разрушение её до состояния лоскутной, враждующей внутри себя, Африки. И США на своем пути к этой цели не остановятся и пойдут на ВСЁ.Юрий НиколаевАбсолютно верное рассуждение. Этому недо государству под названием СШУ ( соединённые штаты убийц) нельзя доверять ни на йоту!!!карла карловаВ этом и сомнения нет.ЛКЛюбовь КузьминаОбманувший один раз, обманет и второй раз и третий раз. "Блажен тот, кто верует".ЛЛяляАмерика выстроена на убийстве и лжи!
Свежие комментарии