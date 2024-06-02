Дело о призывах к терроризму в отношении Дмитрия Гордона ушло в суд

Уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) ушло в суд.
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