Дело о призывах к терроризму в отношении Дмитрия Гордона ушло в суд

Уголовное дело о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) ушло в суд.