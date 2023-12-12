Кроссовер Lexus TX переделали в «геймстанцию»

Чем занять пассажиров во время продолжительных автомобильных вояжей, если не играми? Наверное, из этих соображений исходили и те, кто решил превратить популярный кроссовер Lexus TX в настоящую станцию для геймеров.
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