Архитекторы придумали небоскреб-накопитель энергии

Архитекторы из Skidmore, Owings & Merrill, известной проектом самой высокой башни на Земле, саудовской «Бурдж-Халифа», приступили к реализации нового многообещающего подхода, когда высотные здания могут быть использованы в качестве гигантских накопителей электрической энергии.
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