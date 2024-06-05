Архитекторы придумали небоскреб-накопитель энергии

Архитекторы из Skidmore, Owings & Merrill, известной проектом самой высокой башни на Земле, саудовской «Бурдж-Халифа», приступили к реализации нового многообещающего подхода, когда высотные здания могут быть использованы в качестве гигантских накопителей электрической энергии.