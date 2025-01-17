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Царьград

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Таксисты устраивают забастовки из-за больших комиссий агрегатора в Новосибирске

Таксисты устраивают забастовки из-за больших комиссий агрегатора в Новосибирске

Водители также жалуются на подорожание аренды автомобиля и бензина.В последнее время проблема заработка в такси становится всё острее и водители начинают забастовки против высоких комиссий агрегаторов.

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