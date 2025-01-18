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"Какая-то фигня": Режиссёр "Гардемаринов" высказалась о своей экстренной госпитализации

"Какая-то фигня": Режиссёр "Гардемаринов" высказалась о своей экстренной госпитализации

Сегодня утром источники сообщили о госпитализации режиссёра цикла фильмов "Гардемарины", исполнительницы роли Анфисы в "Девчатах" Светланы Дружининой.

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