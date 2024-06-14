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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

Армянского политика не пустили в Грузию

Армянского политика не пустили в Грузию

Гений про злодейства Вот скажите мне, с каким таким визитом может отправиться в Грузию армянский политик? Почему ему не сидится в Армении в такое тревожное для страны время? Там опять резвится оппозиция и на улицах творится черт знает что.

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Комментарии
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W
Walery
Может быть пашинян стремится использовать  Грузинские порты для доставки из европы в Армению высокоточного дальнобойного оружия... ракеты в частности? У пашиняна мозгов не хватило понять то обстоятельство, что современная Грузия и грузины сегодня Страна и Народ самостоятельные.
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