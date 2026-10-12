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Царьград

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В эту игру можно играть вдвоём: Россия требует выдачи судей МУС

В эту игру можно играть вдвоём: Россия требует выдачи судей МУС

Генпрокуратура России официально обратилась к властям Нидерландов и ряда других государств с требованием о выдаче девяти представителей Международного уголовного суда (МУС).

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