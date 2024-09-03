Китай меняет политику кредитования Африки после серии позорящих Пекин дефолтов стран континента

После десятилетия бурного роста китайского кредитования, которое подтолкнуло африканские страны не к процветанию, а к дефолту, у Пекина появилось новые предложения по сотрудничеству, которые могут принести Китаю более высокую прибыль и исправление международного имиджа.
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