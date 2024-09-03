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Несекретные материалы

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Китай меняет политику кредитования Африки после серии позорящих Пекин дефолтов стран континента

Китай меняет политику кредитования Африки после серии позорящих Пекин дефолтов стран континента

После десятилетия бурного роста китайского кредитования, которое подтолкнуло африканские страны не к процветанию, а к дефолту, у Пекина появилось новые предложения по сотрудничеству, которые могут принести Китаю более высокую прибыль и исправление международного имиджа.

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