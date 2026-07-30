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Врач Шабалина: уложиться в 15 минут приема реально, если очень торопиться

Врач Шабалина: уложиться в 15 минут приема реально, если очень торопиться

В Минздраве назвали бессмысленным жесткий норматив в 15 минут, отведенных на прием пациента. Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что поликлиники должны сами устанавливать временной интервал на эти цели.

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