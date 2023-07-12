МАРЬИНА РОЩА

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ершова
    А  о геноциде славян еврейскими комиссарами  они рассказывать когда будут? Всего-то 100 лет прошло.  --  "Как свидете...В музее на Образц...

Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России» По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, ученики московских школ искусств одержали победу на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх