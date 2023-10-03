WP: чиновника Пентагона задержали и обвинили в организации собачьих боёв

Высокопоставленного чиновника Пентагона Фредерика Морфилда-младшего задержали и обвинили в организации собачьих боёв на протяжении более 20 лет, написала газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы.
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