США вывозят оборудование и персонал из логистического хаба помощи Украине в Польше

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Американское командование по Европе и Африке объявило, что США начали процесс вывода военного оборудования и персонала из логистического хаба помощи Украине, расположенного в польской Ясенке.
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