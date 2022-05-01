Царьград

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Чтобы пережить зиму и отказаться от русского газа, промышленность ЕС должна остановиться - Spiegel

Чтобы пережить зиму и отказаться от русского газа, промышленность ЕС должна остановиться - Spiegel

Европе и хочется, и колется полностью отказаться от русского газа. Подогреваемые американскими партнерами, европейские чиновники пустились во все тяжкие, чтобы наказать Россию, но в итоге ударили экономической дубинкой по своим же гражданам.

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