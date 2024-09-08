Ученые: некоторые продукты могут замедлить старение

Вредные привычки, такие как курение, напротив, ускоряют процесс.Ученые обнаружили, что некоторые продукты могут помочь замедлить процесс старения организма.
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