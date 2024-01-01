Пробуждение гиганта: вулкан Ключевской активизировался на Камчатке Елена ГалицкаяВ последнее время на Камчатке произошло значительное явление природы: один из самых активных вулканов России, Ключевской, начал активизироваться.
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