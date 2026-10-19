Почему без стратегии выхода для обеих сторон мирный процесс в Украине останется лишь декларацией? Как украинскому обществу принять неизбежные компромиссы, не утратив национальное достоинство? Можно ли считать демократию в Украине устойчивой, если выборы откладываются под предлогом безопасности? И насколько целесообразно превращать Украину в вооружённый форпост Запада? Д-р.
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