Почему без стратегии выхода для обеих сторон мирный процесс в Украине останется лишь декларацией? Как украинскому обществу принять неизбежные компромиссы, не утратив национальное достоинство? Можно ли считать демократию в Украине устойчивой, если выборы откладываются под предлогом безопасности? И насколько целесообразно превращать Украину в вооружённый форпост Запада? Д-р.