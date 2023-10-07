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Составлен список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО

Составлен список российских артистов, которые сражаются в зоне СВО

После начала спецоперации некоторые российские артисты отправились на фронт. Кто был мобилизован, а кто поехал в зону СВО добровольцем? © Виктория Катаева/NEWS.

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Комментарии
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Taurus Zmei
А о детях чиновников и депутатов что нибудь известно?
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