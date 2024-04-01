Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично И ужесточение закона может угрожать непредсказуемыми последствиями не для кого-то абстрактного, а лично для тебя, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.