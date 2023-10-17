Ждём 10 ГГц на Core 15900K? Новый процессор Core i9-14900K разогнали до рекордной частоты 9,1 ГГц

Intel, тут ведь даже и 5% прироста нет. Опубликованы тесты Core i9-14900K/KF, Core i7-14700K/KF и Core i5-14600K/KF Несмотря на то, что процессор Intel Core i9-14900K технически является полной копией Core i9-13900KS, новинка всё же имеет несколько иные настройки, что позволило установить новый рекорд по разгону — 9,1 ГГц! Оверклокер Elmor, используя системную плату Asus ROG Maximus Z790 APEX Encore, сумел разогнать Core i9-14900KF до 9,1 ГГц при восьми активных больших ядрах с отключенной технологией Hyper-Threading.