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Посол США: В эти напряженные времена США и Россия продолжают контакты во избежание недоразумений и просчетов

Посол США: В эти напряженные времена США и Россия продолжают контакты во избежание недоразумений и просчетов

После начала российской специальной военной операции на Украине российско-американские отношения стали крайне напряженными.

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